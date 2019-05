'Türkiye fırsatlar ülkesi'

DİŞLİ, iftar öncesi yaptığı konuşmada, Hollanda'daki 25 bine yakın iş adamının iki ülke arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Dişli, "İki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir süreçten geçtik. İlişkilerimiz her geçen gün pozitif yönde ilerliyor. Toplumumuzun üzerindeki psikolojik baskı yavaş yavaş gideriliyor" dedi. Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaretin geliştiğini, Türkiye'ye bu ülkeden gelen turist sayısının arttığını dile getiren Dişli, karşılıklı görüşme ve ziyaretlerin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.



'STRATEJİK ÇALIŞMALAR YAPMALIYIZ'



MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar da Hollanda ile ticari ilişkilerin canlı tutulması gerektiğine işaret ederek, "Ticari her türlü bilgiyi karşılıklı paylaşmalıyız ki fırsatları daha iyi değerlendirelim. Hedef pazarlarda stratejik çalışmalar yapmalıyız" diye konuştu. Yeni dünya düzeninde şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının öneminin arttığını söyleyen Uyar, "Teşkilatlarımızla bulundukları bölgelerde oluşturdugumuz yerel gücü, merkezi daha güçlü kılmaktadır. Yerelde güçlülük, merkezde de güçlü bir yapıyı temin edecektir" ifadesini kullandı. Uyar, Türkiye ve Hollanda'nın ekonomik, ticari, siyasi ve tarihi açıdan birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu belirterek şunları kaydetti:



DIŞ TİCARET FAZLASI VERİYORUZ



"Türkiye'nin Hollanda'ya ihracatı 4.8 milyar dolar, Hollanda'dan ithalatı ise 3.3 milyar dolar. Dış ticaret fazlası veriyoruz. Bu da Türkiye'nin lehine. Doğrudan yatırıma baktığımızda ise 2002 yılından günümüze kadar ülkemize 25.5 milyar dolar direkt yatırım olmuş. Bu sürede Türkiye'nin Hollanda'ya doğrudan yatırımı da 11.5 milyar dolar olmuştur. Ayrıca her yıl ülkemize yaklaşık 800 bin Hollandalı turist gelmektedir". Uyar, Türkiye'nin fırsatlar ülkesi olduğunun muhataplara anlatılması gerektiğini vurguladı.

