Son Dakika Haberleri: Türkiye Fizyoterapistler Günü

Türkiye Fizyoterapistler Günü

53 dakika önce

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, "İnsanların yanında olmak, yaşamlarına renk katmak için varız. Bizim mesleğimiz insanı insan yapan bir meslektir" dedi.

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SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun, "İnsanların yanında olmak, yaşamlarına renk katmak için varız. Bizim mesleğimiz insanı insan yapan bir meslektir" dedi.

"Yaşam hareket, hareketin anahtarı ise fizyoterapistlerdir" diyen Prof. Dr. Ergun, Türkiye Fizyoterapistler Günü dolayısıyla Şato Restoran'da düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, fizyoterapi ve rehabilitasyon mesleğinin kendilerine bu dünyada yaşarken insan olmayı, insanın duygularını anlamayı, insana nasıl yardımcı olunabileceğini öğreten bir meslek olduğunu söyledi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise Türkiye Fizyoterapistler Günü'nü kutlayarak, "Umarım her yıl 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Gününü aynı coşkuyla birlik ve beraberlik içinde kutlarız" temennisinde bulundu.

Prof. Dr. Dağlı, konuşmasının ardından SANKO Üniversitesinde düzenlenen "Karpal Tünel Sendromunu Tartışıyoruz" konulu etkinliğin katılımcılarından Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Öksüz'e, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deran Oskay'a ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu Sağlık Bilimleri Üniversitesi/ Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Egemen Ayhan'a teşekkür ederek, armağan sundu.

SANKO Üniversitesi idari kadrosu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin katıldığı yemekte pasta kesilmesinin ardından, akademisyenlerle gençler müzik eşliğinde eğlendi.

Geceye SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd. Prof. Dr. Arzu Tuna ve Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi yöneticilerinden Orhan Ahi de katıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:01 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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