Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İha'ya 3 Ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 34 yıldır aralıksız olarak yapılan ve en saygın fotoğraf yarışması olarak gösterilen "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019"da İhlas Haber Ajansı foto muhabirlerinin çektiği 3 fotoğraf ödül aldı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 34 yıldır aralıksız olarak yapılan ve en saygın fotoğraf yarışması olarak gösterilen "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019"da İhlas Haber Ajansı foto muhabirlerinin çektiği 3 fotoğraf ödül aldı. İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Suat Metin 'Günlük Yaşam' kategorisinde, İhlas Haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun 'Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı' kategorisinde ve 'Haber' kategorisinde birinci olarak ödüle layık görüldü.



Antalya ASKA Lara Otel'de 2 gün gün süren ve 3 bin 484 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada jüri, 8 kategoride 2018 yılına damgasını vuran 31 fotoğraf ve 8 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. "Yılın basın fotoğrafı ödülü" serbest muhabir İlhami Çetin'in 83 yaşındaki Ali Meşe'yi yanan evinden kurtardığı kedisi ile çektiği kareye verildi. Yılın basın fotoğrafı, siyaset, spor, çevre ve doğa, haber, foto röportaj, Türkiye güzellikleri, günlük yaşam, portre kategorilerinin yanı sıra bu yıl ilk defa yarışmaya dahil edilen AB özel kategorisi misafir-mültecilik ile sadece iletişim ve güzel sanatlar fakülteleri fotoğraf bölümü öğrencilerinin katıldığı Ara Güler özendirme kategorisi olmak üzere 5 binin üzerinde fotoğraf değerlendirildi.



İHA'ya 3 ödül birden



Günlük yaşam kategorisinde birincilik, İhlas Haber Ajansı foto muhabiri Suat Metin'in Antalya'da polis memuru Taha Yasin Gül ve yanlışlıkla silahla yüzünden vurulan aynı şubede çalışan polis memuru Ceren Ekinci'nin düğünde çektiği fotoğrafa verilirken, yılın çevre ve doğa fotoğrafı kategorisinde birinciliği ise İhlas Haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun, Türk denizaltısı önünde yüzen yunus fotoğrafı ile kazandı. Ayrıca İsmail Coşkun'un yıkımı devam eden İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nden görünen Taksim Camii'nin inşaatı fotoğrafı haber kategorisinde üçüncü oldu.



Yarışmada ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden usta foto muhabiri Ara Güler'in adını yaşatmak için üniversiteli bir gence de özendirme ödülü verildi. İletişim fakülteleri ve güzel sanatlar fakültesi fotoğraf bölümü öğrencilerinin katılabildiği kategoride, bin 535 fotoğraf değerlendirmeye alındı. "Ara Güler Özendirme Ödülü" Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fotoğraf Bölümü öğrencisi Çağrı İşbilir'in Edirnekapı Surları'nda çektiği fotoğrafa verildi. Toplam ödülü 40 bin lira olan yarışmanın ödülleri Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin 35. kuruluş yıl dönümü olan 12 Haziran'da sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, derneğin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebiliyor.



"Basın fotoğrafının mecrası değişiyor ama gücü ve etkisi artarak devam ediyor"



Tüm dünyada medyanın bir dönüşüm yaşadığını, Türkiye'de de sancılı bir süreçten geçildiğini, birçok foto muhabirinin çalıştıkları gazetelere veda ettiğini belirten Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, "Basın fotoğrafının mecrası değişiyor ama gücü ve etkisi artarak devam ediyor" dedi. Özel, "Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü'nü kazanan İlhami Çetin'in karesi bunun en güzel örneği. Bugün o fotoğraftaki Ali dede kendisine sağlanan imkanlarla hayata tutundu. İnsanlar ya o fotoğrafı hiç görmeseydi ya da göremeseydi. İşte basın fotoğrafının etkisi" diye konuştu.



2019'un TFMD'nin 35. kuruluş yıl dönümü olduğunu da hatırlatan Özel, "Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın Türkiye'nin en eski fotoğraf organizasyonu ve en prestijli medya ödülleri olarak anılmasının arkasında bu tecrübe ve güven var" dedi.



Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 jüri üyelerinin isimleri ise şöyle:



"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altıkardeş, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris Pitarakis (Yunanistan), Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer, Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün, Foto Muhabiri Manoocher Deghati (Fransa), Turkuaz Dergi Grubu Foto Muhabiri Kutub Dalgakıran, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şebnem Soygüder Baturlar, DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı, Foto Muhabiri-İnstagram fenomeni Mustafa Seven, TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel." - ANTALYA

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