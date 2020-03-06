Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül - Son Dakika

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül

12 dakika önce

Türkiye'de 35 yıldır aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinden İHA'ya 4 ödül, System.String[]

Türkiye'de 35 yıldır aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonu olan Yılın Basın Fotoğrafları 2020 Ödülleri açıklandı. İhlas haber Ajansı foto muhabiri İsmail Coşkun Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisi birincisi, Türkiye Güzellikleri Kategorisi üçüncüsü olurken, Ömer Çetin Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisi ikincisi, Bahadır Muhlis Gökgül ise Günlük yaşam Kategorisinde üçüncü oldu.


Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği yarışmada jüri, 6 bine yakın fotoğraf arasından 7 kategoride 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık gördü. Yılın Haber Fotoğrafı Kategorisinde İhlas Haber Ajansı foto muhabirleri İsmail Coşkun'un Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki Tel Abyad'dan Akçakale'ye atılan roketten kaçan kadınların fotoğrafı birinci olurken, Coşkun'un Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un 3 köprüsünün aynı karedeki fotoğrafı Türkiye Güzellikleri Kategorisinde üçüncü oldu. İHA foto muhabiri Ömer Çetin'in atamasının gerçekleştiğini öğrenen öğretmen Ayşe Altay, eşi ve çocuğunun mutluluk gözyaşlarını yansıtan fotoğrafı Yılın Haber Fotoğrafı ikincisi olurken, Günlük Yaşam Kategorisinde Bahadır Muhlis Gökgül'ün Yozgat'ta çocukların eski halı ve kilimlerle halı saha yaptığını gösteren fotoğraf ise üçüncü oldu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı, İsmail Coşkun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:16 Kaynak: İHA
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