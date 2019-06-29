Son Dakika Haberleri: Türkiye, fotoğraf yarışmasında dünya üçüncüsü
Son Dakika Spor Haber

Türkiye, fotoğraf yarışmasında dünya üçüncüsü

1 saat önce

KARAYİP Denizi'nde yer alan Antigua'da 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması'nda Türkiye, üçüncü oldu.

Türkiye, fotoğraf yarışmasında dünya üçüncüsü, System.String[]
KARAYİP Denizi'nde yer alan Antigua'da 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması'nda Türkiye, üçüncü oldu. Türkiye Yelken Federasyonu Medya Sorumlusu Sedat Yılmaz'ın Optimist Milli Takımı sporcularını Çanakkale Şehitler Abidesi'nin altında ay-yıldızlı bayrağımızla çektiği fotoğraf, 64 ülkenin katıldığı yarışmada Bermuda ile dünya üçüncülüğünü paylaştı. Yarışmada birinci Cayman Adaları olurken, ikinciliği Uruguay elde etti. Yarışmanın ödül töreni 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirilecek.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
sedat yılmaz, 16 temmuz, dünya şampiyonası, türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye, Slovenya'ya 65-55 mağlup oldu MUŞ Telefonla görüşmek için tepelere ve direklere çıkıyorlar Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:47:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, fotoğraf yarışmasında dünya üçüncüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]