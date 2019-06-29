Türkiye, fotoğraf yarışmasında dünya üçüncüsü
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KARAYİP Denizi'nde yer alan Antigua'da 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2019 Optimist Dünya Şampiyonası öncesi düzenlenen Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması'nda Türkiye, üçüncü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
KARAYİP Denizi'nde yer alan Antigua'da 6-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 2019 Optimist Dünya Şampiyonası
öncesi düzenlenen Optimist Dünya Şampiyonası Takım Fotoğraf Yarışması'nda Türkiye
, üçüncü oldu. Türkiye Yelken Federasyonu Medya Sorumlusu Sedat Yılmaz
'ın Optimist Milli Takımı sporcularını Çanakkale
Şehitler Abidesi'nin altında ay-yıldızlı bayrağımızla çektiği fotoğraf, 64 ülkenin katıldığı yarışmada Bermuda
ile dünya üçüncülüğünü paylaştı. Yarışmada birinci Cayman Adaları
olurken, ikinciliği Uruguay
elde etti. Yarışmanın ödül töreni 2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda gerçekleştirilecek.
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