Türkiye, Fransa'da 'namus cinayeti' işleyen Türk vatandaşını iade etti

Fransa'da kızının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Türk vatandaşı M.U Fransa'ya iade edildi.



Cinayetle suçlanan ve hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan 49 yaşındaki M.U 2018 yılının Mayıs ayında Batman'da tutuklanmıştı.