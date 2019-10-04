Türkiye, Fransa'da 'namus cinayeti' işleyen Türk vatandaşını iade etti
13 dakika önce
Fransa'da kızının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Türk vatandaşı M.U Fransa'ya iade edildi.
Fransa'da kızının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Türk vatandaşı M.U Fransa'ya iade edildi.
Cinayetle suçlanan ve hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan 49 yaşındaki M.U 2018 yılının Mayıs ayında Batman'da tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:16
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