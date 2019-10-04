Son Dakika Haberleri: Türkiye, Fransa'da 'namus cinayeti' işleyen Türk vatandaşını iade etti
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Türkiye, Fransa'da 'namus cinayeti' işleyen Türk vatandaşını iade etti

13 dakika önce

Fransa'da kızının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Türk vatandaşı M.U Fransa'ya iade edildi.

Türkiye, Fransa'da 'namus cinayeti' işleyen Türk vatandaşını iade etti, System.String[]

Fransa'da kızının erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Türk vatandaşı M.U Fransa'ya iade edildi.


Cinayetle suçlanan ve hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan 49 yaşındaki M.U 2018 yılının Mayıs ayında Batman'da tutuklanmıştı.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:16 
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