Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı Gürpınar mevkidaşı ile görüştü

Türkiye- Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Kasım Gürpınar, "Bizim oyalanacak vaktimiz kalmadı. Çünkü uzun yıllardır bunu devam ettirmek kolay değil" dedi.



Gürpınar, Fransa-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Josiane Costes ve beraberindeki heyet ile görüştü.



Gürpınar, yaptığı konuşmada Suriyelilerin Türkiye sınırlarından kendi evlerini gördüklerini ve Suriyelilerin evlerinde başkalarının yaşadığını gördüklerini belirterek, Türkiye'nin Suriyelilerin kendi evlerine yerleşmelerini istediğini kaydetti. Gürpınar, "Burada belli bir mesafede güvenli bölge oluşturulursa, bu mülteciler de oraya çok rahat bir şekilde yerleşebilirler. Türkiye'nin bu konuda arayışları oldu. Amerika Birleşik Devletleri ile bu işi götürme arzusundaydılar ama geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri konuya sıcak bakmamış. Sıcak bakmış gibi görünmüş ama öyle değilmiş. Türkiye'nin tezi belli, kesinlikle ne başka ülkenin toprağında gözümüz var ne de faaliyetimiz var. Mülteci sorunu bizi de aşmış durumda, Avrupa'nın önündeki en büyük tehlike durumundadır. Bu yük maddi ve manevi kaldırılabilecek noktadan çıkmış durumdadır" ifadelerini kullandı.



Costes'in göç konusunda Türkiye ve Avrupa arasında bilgelerden oluşturulacak bir komisyon ile ilgili sorusuna Gürpınar, konunun çözümü için adım atılması gerektiğini belirterek, "Bizim oyalanacak vaktimiz kalmadı. Çünkü uzun yıllardır bunu devam ettirmek kolay değil" yanıtını verdi.



Costes'in güvenli bölgenin neden 35 kilometre olduğuna dair sorusuna ise Gürpınar, Türkiye'nin terör koridoru endişesi olduğunu ifade ederek, "Amerika Birleşik Devletleri eliyle yapılmak istenen eylemler Türkiye'nin lehine olan şeyler değil. Burada gerekçe olarak hep DEAŞ ile mücadele gösterildi. DEAŞ ile mücadele edilecekse, bütün devletler koalisyonla yapılabileceğini savunduk. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile yok etmeye çalışmak çok mantıklı değil, her şeyden önce iyi niyetli de değil. Onun için o sınır güvenlik güçlerinin ortak kararıyla alınmış bir mesafedir. Hem buradan gidecek mülteci sayısını hesapladığımız, öngördüğümüz mülteci sayısını yerleşmesi açısından hem de terör koridorunun Türkiye sınırlarından uzaklaşması açısından böyle bir mesafe öngörülmüş. 10-20 tane mülteci almamak için direnen ülkeler varken, Türkiye'nin böyle bir yükü kaldırması çok zor" şeklinde konuştu. - ANKARA