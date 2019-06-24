Son Dakika Haberleri: Türkiye-Fransa Kick Boks şampiyonası Hendek'te yapılacak
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Türkiye-Fransa Kick Boks şampiyonası Hendek'te yapılacak

1 saat önce

Hendek Bayraktepe'de düzenlenecek olan Türkiye-Fransa Kick Boks şampiyonasında Hendekli sporcu Özgenur Avcıl, Fransız Rakibi Allıson Dıssıeux ile karşılaşacak.

Türkiye-Fransa Kick Boks şampiyonası Hendek'te yapılacak, System.String[]
Hendek Bayraktepe'de düzenlenecek olan Türkiye- Fransa Kick Boks şampiyonasında Hendekli sporcu Özgenur Avcıl, Fransız Rakibi Allıson Dıssıeux ile karşılaşacak.

Türkiye-Fransa KickBoxing Şampiyonlar Ligi mücadelesi 28 Haziran Cuma günü Hendek Bayraktepe'de yapılacak. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun destekleriyle düzenlenen şampiyona saat 19.00'da başlayacak. 7 Türk sporcunun, 7 Fransız sporcu ile şampiyonluk için yarışacağı müsabaka 128 ülkeden canlı yayınlanacak. Hendek Muay Thai Spor Kulübü Sporcusu Özgenur Avcıl, Fransız Rakibi Allıson Dıssıeux ile karşılaşacak. Avcıl maçın hazırlıklarına yoğun bir antrenman programıyla devam ederken, Avcıl Fransız rakibini yenip Hendek ve Sakarya'ya gurur yaşatmak istiyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:41 Kaynak: İHA
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