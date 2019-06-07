Türkiye-Fransa maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş
56 dakika önce
- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynanacak maç öncesinde, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:16 Kaynak: AA
- A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa
ile oynanacak maç öncesinde, Konya
Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
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