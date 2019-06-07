Son Dakika Haberleri: Türkiye-Fransa maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş
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Türkiye-Fransa maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş

56 dakika önce

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynanacak maç öncesinde, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynanacak maç öncesinde, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Türkiye-Fransa maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Fransa, A Milli Futbol Takımı, Spor
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