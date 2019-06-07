Türkiye-Fransa maçına doğru - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Deschamps (1)
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- Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın açıklamaları KONYA - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile oynayacağı maçın öncesinde, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın...
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:55 Kaynak: AA
- Fransa
Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps
'ın açıklamaları KONYA - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye
ile oynayacağı maçın öncesinde, Konya
Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
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