Son Dakika Haberleri: Türkiye-Fransa maçına doğru - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Deschamps (1)
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Türkiye-Fransa maçına doğru - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Deschamps (1)

13 dakika önce

- Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın açıklamaları KONYA - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile oynayacağı maçın öncesinde, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın...

- Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın açıklamaları KONYA - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile oynayacağı maçın öncesinde, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Türkiye-Fransa maçına doğru - Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Deschamps (1)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:55 Kaynak: AA
Konya, Fransa, Türkiye, Spor
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