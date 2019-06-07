Son Dakika Haberleri: Türkiye-Fransa maçına doğru - Fransa Milli Takımının kalecisi Hugo Lloris
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Türkiye-Fransa maçına doğru - Fransa Milli Takımının kalecisi Hugo Lloris

1 saat önce

- Fransa Milli Takımının kalecisi Hugo Lloris'in açıklamaları KONYA - Fransa Milli Takımının kalecisi Hugo Lloris, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile oynayacağı maçın öncesinde, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

- Fransa Milli Takımının kalecisi Hugo Lloris'in açıklamaları
KONYA - Fransa Milli Takımının kalecisi Hugo Lloris, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye ile oynayacağı maçın öncesinde, Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Türkiye-Fransa maçına doğru - Fransa Milli Takımının kalecisi Hugo Lloris
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 08:29 Kaynak: AA
Hugo Lloris, Fransa, Türkiye, Spor
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