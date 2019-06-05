Türkiye - Fransa maçının hakemi açıklandı
8 dakika önce
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile cumartesi günü oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.
A Milli Futbol Takımı
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
'nın Fransa
ile cumartesi günü oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina
yönetecek. A Milli Takım'ıon 2020 UEFA Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü Konya
'da Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu
'ndan Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik
ve Robert Vukan
yapacakken, maçın dördüncü hakemi Rade Obrenovic olacak. Damir Skomina, Liverpool
ile Tottenham
arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.
(İHA)
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