Son Dakika Haberleri: Türkiye, Fransa maçının hazırlıklarını tamamladı
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Türkiye, Fransa maçının hazırlıklarını tamamladı

40 dakika önce

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibinin yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan milli takımın idmanı, koordinasyon çalışması ve top kapma oyunuyla devam etti.
Ay-yıldızlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde Fransa maçının taktiği üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi.
Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da stada gelerek, teknik direktör Şenol Güneş ve ekibiyle kısa bir görüşme yaptı. Ardından milli takım oyuncularıyla tek tek tokalaşan Özdemir ile Özalan, bir süre antrenmanı izledi.
Türkiye ile Fransa arasında yarın oynanacak maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21: 45'te başlayacak.
Türkiye, Fransa maçının hazırlıklarını tamamladı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:31 Kaynak: AA
Futbol, A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Fransa, Spor
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