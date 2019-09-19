Türkiye, Fransız konfeksiyon pazarına damga vurdu

Dünyanın en önemli moda fuarlarından biri olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarına Türk konfeksiyon firmalarının hazırladığı 2020-21 sonbahar-kış sezonu koleksiyonları damga vurdu. Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye standını büyük alım gruplarının ziyaret ettiğini, verimli iş görüşmeleri yaptıklarını, Türk firmalarının yeni ticari bağlantılarla yurda döneceklerini kaydetti.



Fransa'nın başkenti Paris'te 17-19 Eylül tarihlerinde düzenlenen PV Manufacturing Paris Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 9. kez Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üstlendi. Fuara, 29'u Milli Katılım Organizasyonu ile toplam 34 Türk firması katılarak 2020-21 sonbahar-kış koleksiyonlarını tanıttı.



PV Manufacturing Paris Fuarı iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini buluşturdu. 30 ülkeden yaklaşık bin 750 katılımcının yer aldığı fuarda, yüzde 71'i uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 55 bin profesyonel tarafından ziyaret edildi. Konfeksiyon sektöründe en prestijli fuar konumunda olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nda firmalar sonbahar-kış 2020-21 sezonu koleksiyonlarını beğeniye sundu. Türkiye standını ise birçok büyük alım grupları ziyaret etti.



Öte yandan, EİB 14. Moda Tasarım Yarışması'nın finalistleri; Sılay Kural, Selen Kural, Taylan Özden, Tuğba Kara, Aslı Su Türkmen oldu. Finalistler, Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği organizasyonunda PV Manufacturing Paris Fuarı'nı ziyaret ederek, seminerleri, trend alanları konusunda ilgi çekici olan fuarda son trendler konusunda bilgi edinme fırsatı yakaladı.



Türkiye'nin Fransa'ya 2019 yılının 8 aylık döneminde 587 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettiklerini ifade eden Sertbaş, "Fransa'nın yıllık konfeksiyon ithalatı 27 milyar dolar seviyesinde. Türkiye'nin konfeksiyon ihracatında Fransa beşinci büyük pazar konumunda. Fransa konfeksiyon pazarından yüzde 5.8 pay alıyoruz. Fransa'ya yakınlık avantajımızı kullanarak payımızı arttırmayı amaçlıyoruz. PV Manufacturing Paris Fuarı hedefimize ulaşmamızda itici güç olacak" şeklinde konuştu. - İZMİR