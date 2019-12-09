Son Dakika › Dünya › Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti - Son Dakika Dünya
Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti
6 saat önce
Türkiye İçişleri Bakanlığı, IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan 11 Fransız vatandaşının ülkelerine gönderildiğini duyurdu. Fransa'nın Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerde, 60'ı savaşçı olmak üzere 400 ila 500 vatandaşı bulunuyor.
Türkiye İçişleri Bakanlığı, IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan 11 Fransız vatandaşının ülkelerine gönderildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." denildi. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:14
Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var İmamoğlu, "İBB ile protokol imzaladık" diyen Ulaştırma Bakanı'na sert çıktı: İçeriği boş, talihsiz bir açıklama Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi Türkiye Altın Marka Ödülleri yatırımcıları buluşturuyor! 1 milyonluk yatırım için geliyorlar