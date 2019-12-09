Son Dakika Haberleri: Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti
Son Dakika Dünya Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti - Son Dakika Dünya

Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti

6 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanlığı, IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan 11 Fransız vatandaşının ülkelerine gönderildiğini duyurdu. Fransa'nın Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerde, 60'ı savaşçı olmak üzere 400 ila 500 vatandaşı bulunuyor.

Türkiye Fransız vatandaşı 11 IŞİD zanlısını sınır dışı etti, System.String[]

Türkiye İçişleri Bakanlığı, IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan 11 Fransız vatandaşının ülkelerine gönderildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." denildi. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

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Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:14 
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