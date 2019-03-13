Son Dakika Haberleri: Türkiye fuar sayısında Avrupa'da ikinci

Türkiye fuar sayısında Avrupa'da ikinci

1 saat önce

Türkiye, fuar sayısında Avrupa'da ikinci sırada yer alırken, katılımcı sayısı, stant alanı ve gelirde kıta ortalamasının gerisinde kalıyor.

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Türkiye, fuar sayısında Avrupa'da ikinci sırada yer alırken, katılımcı sayısı, stant alanı ve gelirde kıta ortalamasının gerisinde kalıyor. Avrupa'da yılda ortalama 2 bin fuar gerçekleştiriliyor, Fransa, Türkiye, İspanya, Polonya ve Almanya en çok fuar düzenleyen ülkeler arasında bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35 

İspanya, Fransa, Türkiye, Avrupa, Ekonomi
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