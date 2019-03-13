Türkiye fuar sayısında Avrupa'da ikinci
1 saat önce
Türkiye, fuar sayısında Avrupa'da ikinci sırada yer alırken, katılımcı sayısı, stant alanı ve gelirde kıta ortalamasının gerisinde kalıyor.
Türkiye
, fuar sayısında Avrupa
'da ikinci sırada yer alırken, katılımcı sayısı, stant alanı ve gelirde kıta ortalamasının gerisinde kalıyor. Avrupa'da yılda ortalama 2 bin fuar gerçekleştiriliyor, Fransa
, Türkiye, İspanya
, Polonya
ve Almanya
en çok fuar düzenleyen ülkeler arasında bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:35
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