Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig için kararını açıkladı!

İşte TFF'den yapılan açıklama;TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

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