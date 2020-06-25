Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig için kararını açıkladı! - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig için kararını açıkladı!

İşte TFF'den yapılan açıklama;TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

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TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.


Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.


TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır.


Türkiye Futbol Federasyonu



Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Riva, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:43 

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig için kararını açıkladı! - Son Dakika Spor
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