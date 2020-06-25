Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına... - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:29 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına... - Son Dakika Spor
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