Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına...
Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:29 Kaynak: AA
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