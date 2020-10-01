Türkiye Kupası'nda tek maç dönemi - Son Dakika

Türkiye Kupası'nda tek maç dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli toplantısında, 2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği kabul edildi. Buna göre, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar tek maç üzerinden yapılacak. Müsabakada 90 dakikada eşit bozulmaması 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak. - İSTANBUL

Türkiye Kupası'nda tek maç dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Maç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Kupası'nda tek maç dönemi - Son Dakika Spor

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