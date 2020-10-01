Türkiye Kupası'nda tek maç dönemi
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihli toplantısında, 2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği kabul edildi. Buna göre, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar tek maç üzerinden yapılacak. Müsabakada 90 dakikada eşit bozulmaması 15'er dakikadan iki uzatma oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak. - İSTANBUL
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