Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü İçin Şenol Güneş ile 4 Yıllık...
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:51 Kaynak: AA
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