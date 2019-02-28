Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü İçin Şenol Güneş ile 4 Yıllık...

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü İçin Şenol Güneş ile 4 Yıllık...

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü İçin Şenol Güneş ile 4 Yıllık..., System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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