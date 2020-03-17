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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar...
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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