Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar... - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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