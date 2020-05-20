Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "18 kulübün tamamı ile liglerin 12 Haziran'da...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "18 kulübün tamamı ile liglerin 12 Haziran'da başlaması noktasında anlaştık."
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:59 Kaynak: İHA
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