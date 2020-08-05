Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun açıkladığı harcama limitlerinin...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun açıkladığı harcama limitlerinin kulüpler tarafından önceden bilindiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:25
Kaynak: AA
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