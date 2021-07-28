Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun "1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021" dönemi ibra edildi. TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bizim ibra için çekimser olacağınızı bilmenizi isterim" açıklamasında bulunmuştu.
Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun faaliyetleri ve hesapları ibra edildi. Sert bildiriye imza atan kulüpler, ibra konusunda TFF tarafında durdu.
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