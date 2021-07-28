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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

28.07.2021 15:08
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetleri ibra edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İbra konusunda çekimser davranacağız" açıklamasında bulunmuştu ama çoğunluk aynı görüşte olmadı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun "1 Haziran 2020 - 31 Mayıs 2021" dönemi ibra edildi. TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bizim ibra için çekimser olacağınızı bilmenizi isterim" açıklamasında bulunmuştu.

ÇOĞUNLUK BENİMSEMEDİ.

Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun faaliyetleri ve hesapları ibra edildi. Sert bildiriye imza atan kulüpler, ibra konusunda TFF tarafında durdu.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

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Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi - Son Dakika Spor


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