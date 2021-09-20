Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı kuralı ile ilgili yeni düzenleme

Türkiye Futbol Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un imza töreninde yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, kuralın değişebileceğinin sinyalini verdi.

"TABİİ Kİ HAMİT ALTINTOP'UN GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ"

"Yabancı kararının milli takıma etkisinin nasıl olacağını göreceğiz." diyen Özdemir, "Tabii ki hocamızın da Hamit Altıntop'un görüşünü alacağız. Gelecek sezon da yabancı kuralının devam edeceğini söyleyebilirim" dedi.

"ETKİLERİNİN NE OLACAĞINI KONUŞUYORUZ"

Daha önce yabancı sayısıyla ilgili kesin olarak karar alındığını ifade eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu kez daha ılıman konuştu. Özdemir, "Bu aldığımız kararların Türk futboluna etkisinin ne olacağını konuşuyoruz. Sergen Hoca da 'Alıştım bu sisteme. Sadece gelecek yıl da deklare edilen şekilde devam edecek mi onu bilmek istiyorum' dedi. Gelecek sene de 7+4 olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.