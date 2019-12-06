Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir Yenişehir'de
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir Yenişehir'de

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Bursa'nın Yenişehir ilçesine geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir Yenişehir'de, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir Bursa'nın Yenişehir ilçesine geldi.


Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i Yenişehir Havaalanında Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve beraberindeki heyet karşıladı. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen karşılamada konuşan Belediye Başkanı Davut Aydın," Sporun ve sporcunun şehri olan Yenişehir'imizin spordaki faaliyetlerini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir ile paylaştık. Kendilerini daha geniş bir zamanda ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı ifade ettik" diye konuştu.


Başkan Aydın, "Yenişehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Özelikle öğrencilerimize genç kardeşlerimize ücretsiz malzeme tesis desteği sunduk.Her zaman da onlara her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz"dedi. - BURSA

Nihat Özdemir, Servet Yazıcı, Yenişehir, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:59 Kaynak: İHA
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