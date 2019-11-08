Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir'den Medipol Başakşehir'e kutlama
Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir'den Medipol Başakşehir'e kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir'den Medipol Başakşehir'e kutlama

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger galibiyetten dolayı tebrik mesajı gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir'den Medipol Başakşehir'e kutlama, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolfsberger galibiyetten dolayı tebrik mesajı gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada Nihat Özdemir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında dün deplasmanda Avusturya'nın Wolfsberger takımını 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'in başkanı Gümüşdağ'ı kutladı.

Elde edilen başarının kalan maçlar ve turlarda da aynı şekilde devam etmesini dileyen Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Wolfsberger karşısında deplasmanda oynadığınız maçta 3-0 galip gelerek Türk futboluna çok değerli puanlar kazandırdınız ve ülkemize gurur yaşattınız. Uluslararası alanda başarıların çok kıymetli olduğu bu dönemde elde ettiğiniz galibiyet ve ülke puanına katkılarınız nedeniyle şahsınız nezdinde yönetim kurulunuzu, teknik heyetinizi, futbolcularınızı ve camianızı gönülden tebrik ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları
Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi Galatasaray maçında hat-trick yapan Rodrygo, haftanın oyuncusu oldu Ersun Yanal'dan tek değişiklik!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:49:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Özdemir'den Medipol Başakşehir'e kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]