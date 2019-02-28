Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Görevinden İstifa Etti.
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören görevinden istifa etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05 Kaynak: AA
Milli Takımın Yeni Teknik Direktörü Şenol Güneş Oldu
TFF Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Etti
Juventus, Manchester Unitedlı Lukaku'nun Transferini Bitiriyor
Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı