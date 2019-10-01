Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün kural hatası itirazlarının...
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nün kural hatası itirazlarının reddedildiğini duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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