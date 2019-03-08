Türkiye Futbol Federasyonu, Hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 Tarihli Evkur Yeni Malatyaspor -...

IHAAW172822-SPO/08-03-2019- Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle...

IHAAW172822-SPO/08-03-2019



- Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verdi. 08.03.2019 17: 28: 22 TSI

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