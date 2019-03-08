Türkiye Futbol Federasyonu, Hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 Tarihli Evkur Yeni Malatyaspor -...
34 dakika önce
IHAAW172822-SPO/08-03-2019- Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle...
IHAAW172822-SPO/08-03-2019
- Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Fırat Aydınus'un 03.03.2019 tarihli Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verdi. 08.03.2019 17: 28: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:34 Kaynak: İHA
Son Dakika! Yardımcısına Küfrettiği İddia Edilen Hakem Fırat Aydınus, PFDK'ya Sevk Edildi
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