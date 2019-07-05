Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanı Hasan Doğan'ı, ölümünün 11. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:54 Kaynak: AA
(TFF), federasyonun eski başkanı Hasan Doğan
'ı, ölümünün 11. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan anma mesajında "Türkiye Futbol Federasyonu
olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık." denildi.
Federasyon başkanlığına 14 Şubat
2008'de seçilen Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Hasan Doğan'ın adı, Riva
'da kurulu Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne verilmişti. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan'ın ismiyle oynanmıştı.
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