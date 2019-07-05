Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı
Son Dakika Spor Haber

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanı Hasan Doğan'ı, ölümünün 11. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), federasyonun eski başkanı Hasan Doğan'ı, ölümünün 11. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.
TFF'nin internet sitesinde yayımlanan anma mesajında "Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum başkanımız Hasan Doğan'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Saygınlığı ve örnek yöneticiliği ile daima hatırladığımız, güler yüzüyle hafızalarımızda yer edinen Hasan Doğan'ı 5 Temmuz 2008'de ebediyete uğurlamıştık." denildi.
Federasyon başkanlığına 14 Şubat 2008'de seçilen Hasan Doğan, 5 Temmuz 2008'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Hasan Doğan'ın adı, Riva'da kurulu Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne verilmişti. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan'ın ismiyle oynanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:54 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benzine 11 kuruş indirim geldi Fenerbahçe, Düzce kampında gençlere öncelik veriyor Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu! Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:13:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan'ı andı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]