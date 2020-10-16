Hatayspor 'da 17 futbolcunun yanı sıra 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan 'ın korona virüse yakalanması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu , Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi.

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor