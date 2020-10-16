Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi

16.10.2020 19:30
Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi, System.String[]

Hatayspor'da 17 futbolcunun yanı sıra 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın korona virüse yakalanması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi.

Hatayspor'da 17 futbolcunun yanı sıra 1 personel ve Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın korona virüse yakalanması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor karşılaşmasının ertelenmesine karar verdi. 17 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Hatayspor'un A takım kadrosunda bulunan negatif oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi nedeniyle 'Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat' hükümleri gereğince karşılaşma, TFF'nin belirleyeceği ileri bir tarihe ertelendi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Koronavirüs, Hatayspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi - Son Dakika Spor


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