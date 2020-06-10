Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili...

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2 yıldır futboldan uzak olan Tahir Karapınar, Fenerbahçe'den aylık 20 bin TL kazanacak

Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı

Quaresma'dan Beşiktaş'a döneceği iddialarına yanıt: Bana olan sevgilerini biliyorum ancak kimseyle görüşmedim

Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur