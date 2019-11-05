Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil'i kutladı
Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil'i kutladı

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil'i kutladı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, vakıfta başkan yardımcılıklarına da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun getirildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

" İstanbul'da bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Sepil'i tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Vakfının bir önceki dönem başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Fikret Orman ve başkan yardımcıları Adil Gevrek ile Erol Bedir'e teşekkür ederiz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Çavuşoğlu, Mehmet Sepil, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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