Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Oktay'ı andı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay'ın vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "Taçsız kral Metin Oktay'ı vefatının 29. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.