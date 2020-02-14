Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki - Son Dakika Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki

6 saat önce

BÜYÜK Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynana maçta ki hakem hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Komitesine (MHK) postayla gözlük ve büyüteç gönderdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynana maçta ki hakem hatası nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Komitesine (MHK) postayla gözlük ve büyüteç gönderdi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının 78'inci dakikasında Medipol Başakşehirli oyuncu Gael Clichy'in ceza sahasında elle müdahalesine hakem Halis Özkahya'nın penaltıyı vermediği iddiasıyla Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, TFF'ye gözlük ve büyüteç gönderdi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Merkez postane önünde toplanan partililer, Sivassporlu taraftarların ve penaltı verilmeyen pozisyonu gösteren fotoğrafları taşıdı.

Burada konuşan Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başakanı Uğur Bulut, "Federasyonun sorumluluğu altındaki hakemlerin ve diğer yetkililerin takımımız aleyhine verdikleri taraflı kararlardan dolayı adalet duygusu ve göz sağlıklarından endişe etmekteyiz" dedi.

Bulut, "İstanbul kulüpleri lehine sezon içinde 10-12 gol ile sonuçlanmış penaltı kararları bulunmasına rağmen, Süper Lig'de tüm Anadolu kulüplerini temsil ederek şampiyonluğa doğru ilerleyen Sivassporumuz lehine 366 gündür verilmiş penaltı kararı yoktur.Taraflardan birisi Sivasspor olunca hakemlerin gözüne katarakt mı iniyor? Son olarak Başakşehir müsabakasında rakip futbolcunun topu koltuğunun altına aldığı pozisyonu görmezden gelen maçın hakemi Halis Özkahya tüm futbolseverlerin vicdanında şikeci konumuna düşmüştür. Bu kapsamda Büyük Birlik Partisi Sivas İl Teşkilatı olarak Sivasspor aleyhine verilen kararları daha iyi incelemeleri için gözlük ve büyüteç gönderiyoruz" dedi.

Bulut daha sonra yazdıkları mektup ile birlikte gözlük ve büyüteci kargoyla TFF ve MHK'ya gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Partililerin görüntüsü

-Postane önünde maç fotoğraflarını göstermeleri

-BBP İl Başkanı Bulut'un açıklaması

-Gözlük ve merceğin gönderilmesi


Türkiye Futbol Federasyonu, Büyük Birlik Partisi, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Mert Hakan'ı Trabzonspor maçında riske etmeyebiliriz
Rıza Çalımbay: Trabzonspor maçı final niteliğinde Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi Son Dakika: Trabzonspor'a müjde! Sörloth'un cezası 1 maça indirildi

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:55:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Futbol Federasyonu'na gözlük ve büyüteçli tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]