TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı

03.09.2022 19:11

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkan 2 şüpheliden 1'i serbest bırakılırken, diğer şüpheli hakkında konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına yapılan saldırıya ilişkin şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, 4 şüpheliden 3'ü Beykoz Adliyesi'ne getirilmişti. İfadesi alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerden C.U. ve O.F. "Adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç. ise savcı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beykoz Adliyesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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