TFF'nin Riva 'daki merkez binasına yapılan saldırıya ilişkin şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilmiş, 4 şüpheliden 3'ü Beykoz Adliyesi'ne getirilmişti. İfadesi alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerden C.U. ve O.F. "Adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüpheli H.Ç. ise savcı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beykoz Adliyesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TFF binasına saldırıya ilişkin 2 kişi hakim karşısına çıktı - Son Dakika

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