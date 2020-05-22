Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu ve çalışanı ile BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu ve çalışanı ile BtcTurk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 10:19
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