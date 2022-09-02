TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

TFF'nin Riva'daki binasına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Saldırıyla ilgili şüpheliler Cüneyt U. ve Oğuz G. ile irtibatlı oldukları öğrenilen 2 kişi daha gözaltına alındı.

İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasın dün akşam saatlerinde yapılan silahlı saldırıyla ilgili iki şüpheli daha gözaltına alındı. Halen sorguları devam eden Cüneyt U.(56) ile Oğuz G.(24) ile irtibatlı oldukları öğrenilen şüpheliler Gasp Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerden birinin savcılık talimatıyla ifadesinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi. Diğer şüphelinin ise Cüneyt U. ve Oğuz G. ile birilkte adliyeye sevk edileceği öğrenildi.