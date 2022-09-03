TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ BEYKOZ ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika
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TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ BEYKOZ ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

03.09.2022 13:20
TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ BEYKOZ ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3'ü Beykoz Adliyesi'ne getirildi.

- İstanbul

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Riva'daki TFF Binası'na silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye... Riva'daki TFF Binası'na silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye... İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Asayiş Şube Müdürlüğü, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ BEYKOZ ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ BEYKOZ ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika
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