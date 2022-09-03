TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva
'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü
Gasp Büro Amirliği'nden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3'ü Beykoz Adliyesi
'ne getirildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ BEYKOZ ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika
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