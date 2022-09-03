Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Asayiş Şube Müdürlüğü, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TFF BİNASINA SİLAHLI SALDIRI; 3 ŞÜPHELİ BEYKOZ ADLİYESİ'NE GETİRİLDİ - Son Dakika

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