Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi Günü...
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:37 Kaynak: AA
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