Türkiye Futbol Federasyonu: "Profesyonel futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20.... - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu: 'Profesyonel futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20.... - Son Dakika Spor

Türkiye Futbol Federasyonu: "Profesyonel futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20....

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu: "Profesyonel futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.

Türkiye Futbol Federasyonu:

Türkiye Futbol Federasyonu: "Profesyonel futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na sunma zorunluluğu getirildi." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı
MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut açıkladı: Önceliğimiz Galatasaray Damien Comolli'den istifa açıklaması: Bu kararı Şubat 2019'da almıştım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:53:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Futbol Federasyonu: "Profesyonel futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20.... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]