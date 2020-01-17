Türkiye Futbol Federasyonu: "Profesyonel futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 20. Maddesinin 1. Fıkrasında değişiklik yapılarak Süper Lig kulüplerinin tescil ettirmek istedikleri profesyonel futbolcu sözleşmelerini transfer ve tescil dönemlerinin son günü en geç saat 18.00'e kadar Kulüp Lisans Kurulu'na sunma zorunluluğu getirildi." - İSTANBUL