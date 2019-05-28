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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih...

18 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih..., System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:26 Kaynak: AA
Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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