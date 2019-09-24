Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a...
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:38 Kaynak: AA
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok FIFA'dan Gaziantepspor'a tarihi ceza Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası Ahmet Nur Çebi harekete geçiyor!