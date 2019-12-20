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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy...
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verdi. Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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