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Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF...
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz, Bölgesel Amatör Lig'in 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz, Bölgesel Amatör Lig'in 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 06:45 Kaynak: İHA
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