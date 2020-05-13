Türkiye Futbol Federasyonu, Sağlık Kurulu ile yaptığı görüşme sonrası; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz, Bölgesel Amatör Lig'in 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı. - İSTANBUL