Son Dakika Haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne...

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne...

1 saat önce

IHAAW132723-SPO/28-02-2019- Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne..., System.String[]
IHAAW132723-SPO/28-02-2019

- Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı. 28.02.2019 13: 27: 23 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:33 Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş, Yenikadinda Gösterme, Spor
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