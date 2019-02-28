Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğüne...
1 saat önce
IHAAW132723-SPO/28-02-2019- Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:33 Kaynak: İHA
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