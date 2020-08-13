Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Seba'yı andı

"Sportmen duruşu, rakiplere duyduğu saygı ve etik değerlere verdiği önemle Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten büyük onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının altıncı yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Federasyonun internet sitesinde yer alan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu , Beşiktaş Kulübünün onursal başkanı Süleyman Seba 'nın vefatının 6. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 11:11

Kaynak: AA

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