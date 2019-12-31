Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım... - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin 'Takım Harcama Limitlerinin' artırım... - Son Dakika Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım...

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım koşullarının değerlendirildiğini ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen "Takım Harcama Limitlerinin", İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan revize edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitlerinin" artırım koşullarının değerlendirildiğini ve 02.09.2019 tarihinde ilan edilen "Takım Harcama Limitlerinin", İkinci Transfer ve Tescil Dönemi başlamadan revize edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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